Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 июля.

Непогода отступила: какой будет погода сегодня в Одессе
30 июля 2023 06:45
Одесситы ходят по городу. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 30 июля, солнечное небо в Одессе может быть затянуто облаками. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 3-6 м/с.
- Температура ночью 22-24°С, днем 26-27°С.
- Температура морской воды 19–20°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность — 61%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер западный, 5-13 м/с.
- Температура ночью 17-20°С, днем 28-31°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Напомним, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Некоторые эксперты утверждают, что это за последние 120 тысяч лет.