Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 июля.

Одесситы ходят по городу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 30 июля, солнечное небо в Одессе может быть затянуто облаками. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-6 м/с.

Температура ночью 22-24°С, днем ​​26-27°С.

Температура морской воды 19–20°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность — 61%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер западный, 5-13 м/с.

Температура ночью 17-20°С, днем ​​28-31°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Напомним, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Некоторые эксперты утверждают, что это за последние 120 тысяч лет.