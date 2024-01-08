Негода внесла корективи у стан Чорноморського флоту РФ — скільки кораблів на чергуванні

Кораблі у морі. Фото: росЗМІ

Через значне погіршення погодних умов ворог був вимушений передислокувати більшість флоту у пункти базування. Однак на чергуванні залишився патрульний корабель, який чатує біля берегів тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебуває 1 корабель;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 3 кораблі, серед яких 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 15 суден, та 4 прямували з протоки Босфор;

до Чорного моря — 6 суден, 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни ВМС України вдалося знищити понад 10 кораблів РФ, ще понад 20 одиниць вважаються пошкодженими. Ціль ЗСУ — досягти повної відсутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів.

Також ми повідомляли, що висадка морського десанту — найскладніша морська операція, яка не відбувається як самостійна. У теперішніх умовах в Росії практично немає шансів це зробити як мінімум через знищення кораблів та значну кількість морської піхоти.