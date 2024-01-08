Непогода внесла коррективы в состояние Черноморского флота РФ — сколько кораблей на дежурстве

Корабли в море. Фото: росСМИ

Из-за значительного ухудшения погодных условий враг был вынужден передислоцировать большинство флота в пункты базирования. Однако на дежурстве остался патрульный корабль, подстерегающий у берегов временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

В Черном море находится 1 корабль;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

до Азовского моря — 15 судов, и 4 направлялись из пролива Босфор;

к Черному морю — 6 судов, 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, за время полномасштабной войны ВМС Украины удалось уничтожить более 10 кораблей РФ, еще более 20 единиц считаются поврежденными. Цель ВСУ — достичь полного отсутствия кораблей Черноморского Флота в акватории Черного и Азовского морей.

Также мы сообщали, что высадка морского десанта — самая сложная морская операция, которая не проходит как самостоятельная. В нынешних условиях у России практически нет шансов это сделать как минимум из-за уничтожения кораблей и значительного количества морской пехоты.