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Непогода внесла коррективы в состояние Черноморского флота РФ — сколько кораблей на дежурстве

8 января 2024 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Непогода внесла коррективы в состояние Черноморского флота РФ — сколько кораблей на дежурстве
Корабли в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из-за значительного ухудшения погодных условий враг был вынужден передислоцировать большинство флота в пункты базирования. Однако на дежурстве остался патрульный корабль, подстерегающий у берегов временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море находится 1 корабль;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 15 судов, и 4 направлялись из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 6 судов, 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, за время полномасштабной войны ВМС Украины удалось уничтожить более 10 кораблей РФ, еще более 20 единиц считаются поврежденными. Цель ВСУ — достичь полного отсутствия кораблей Черноморского Флота в акватории Черного и Азовского морей.

Также мы сообщали, что высадка морского десанта — самая сложная морская операция, которая не проходит как самостоятельная. В нынешних условиях у России практически нет шансов это сделать как минимум из-за уничтожения кораблей и значительного количества морской пехоты.

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