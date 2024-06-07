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Негода закінчилась — синоптики порадували одеситів прогнозом погоди на сьогодні

7 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і в Області сьогодні: 7 червня
Дівчата відпочивають у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 7 червня, в Одесі очікується спекотний день без опадів. Температура повітря прогріється до +28 °C, однак сонце буде ховатися за хмарами майже протягом усієї доби. Температура морської води становитиме +23°C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +18...+20 °C, вдень +26...+28 °C.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура морської води +22...+23°C.
Погода в Одесі на7 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31 °C.
  • На автошляхах області видимість хороша.
Погода в Одеській області на 7 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 7 червня

Погода в Україні 7 червня  очікується переважно суха та тепла погода. Лише в областях на заході прогнозують дощі та грози. 

Сьогодні в західних областях України прогнозують короткочасні дощі та грози, подекуди шквали та град. Водночас на більшості територій буде сухо та сонячно, хіба що на Луганщині можливі локальні дощі з грозою.

Вночі температура повітря становитиме +14...+19 °C. А протягом дня потеплішає до +24...+29 °C, у південній частині — +27...+32 °C. Також сильні пориви північно-західного вітру можливі на сході країни.

Погода в Україні на 7 чернвя
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік. 

погода
прогноз погоди
Одеса
Одеська область
синоптик
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