Погода в Одессе и Области сегодня: 7 июня

Ненастье закончилось — синоптики порадовали одесситов прогнозом погоды на сегодня
Сегодня, 7 июня, в Одессе ожидается жаркий день без осадков. Температура воздуха прогреется до +28 °C, однако солнце будет прятаться за облаками почти на протяжении всех суток. Температура морской воды будет составлять +23°C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура морской воды +22...+23°C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +16...+21 °C, днем +26...+31 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 7 июня
Погода в Украине 7 июня ожидается преимущественно сухая и теплая погода . Лишь в областях на западе прогнозируют дожди и грозы.
Сегодня в западных областях Украины прогнозируют кратковременные дожди и грозы, местами шквалы и град. В то же время, на большинстве территорий будет сухо и солнечно, разве что на Луганщине возможны локальные дожди с грозой.
Ночью температура воздуха будет +14...+19 °C. А в течение дня станет теплее до +24...+29 °C, в южной части — +27...+32 °C. Также сильнейшие порывы северо-западного ветра возможны на востоке страны.
Погода в Украине в июне 2024 года
Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета . По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.
Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.
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