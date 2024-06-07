Погода в Одессе и Области сегодня: 7 июня

Девушки отдыхают в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 7 июня, в Одессе ожидается жаркий день без осадков. Температура воздуха прогреется до +28 °C, однако солнце будет прятаться за облаками почти на протяжении всех суток. Температура морской воды будет составлять +23°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +18...+20 °C, днем +26...+28 °C.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура морской воды +22...+23°C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +16...+21 °C, днем +26...+31 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 7 июня

Погода в Украине 7 июня ожидается преимущественно сухая и теплая погода . Лишь в областях на западе прогнозируют дожди и грозы.

Сегодня в западных областях Украины прогнозируют кратковременные дожди и грозы, местами шквалы и град. В то же время, на большинстве территорий будет сухо и солнечно, разве что на Луганщине возможны локальные дожди с грозой.

Ночью температура воздуха будет +14...+19 °C. А в течение дня станет теплее до +24...+29 °C, в южной части — +27...+32 °C. Также сильнейшие порывы северо-западного ветра возможны на востоке страны.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета . По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.