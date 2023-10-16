В Одесі відкрили терміновий запис донорства крові

Необхідні донори крові: в Одесі відкрили терміновий запис
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 17 жовтня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
Як зареєструватися на донацію
Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
Слобідка — група крові 1(-),2(+), 3(-), 4(+) громадяни України або ВНЖ;
Приморський район — групи крові 2(-) лише громадяни України.
Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.
Хто може бути донором крові
- Людина віком від 18 до 60 років.
- Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
- Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).
Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.
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