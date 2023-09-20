Проєкт "Донор Одеса" врятував тисячі життів: скільки одеситів здали кров

Брифінг щодо донорства в Одесі. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла кураторка проєкту "Донор Одеса" Олена Вельможко.

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Проєкт "Донор Одеса"

Проєкт "Донор Одеса" був запущений негайно після початку повномасштабної війни через великий попит на кров. Завдяки цьому проєкту, інформація про потреби медичних закладів швидко розповсюджується серед місцевого населення.

"Таким чином повністю забезпечуємо потреби медичних закладів. Також завдяки проєкту люди дізнаються, чи можуть вони стати донорами, чи ні. І не витрачати свій час та час лікарів. Люди приходять на донацію вже підготовлені. Крім того, ми запобігаємо утворювання черг. Також завдяки проєкту ми знизили навантаження на рідних, які можуть бути потенційними донорами. Хворий чи поранений поступає у лікарню, і якщо йому терміново потрібна кров, завжди є запаси потрібної групи", — розповіла Олена Вельможко.

Кількість донорів зросла у півтора раза

Волонтерка також додала, що їхня команда популяризує ідею донорства та допомагає організовувати масові здачі крові для працівників підприємств, студентів, правоохоронців та інших груп населення. Завдяки проєкту за весь час повномасштабної війни в Одесі здійснено понад 6 тисяч донацій крові.

Олена Оліщук, завідувачка міського відділення трансфузіології, закликала більше людей стати донорами. Навіть під час війни кількість онкохворих, пацієнтів з гематологічними захворюваннями та породіль не зменшилася, і вони постійно потребують переливання крові.

"Щоб стати донором, треба, всупереч забобонам, поснідати — але не жирно та калорійно. Це може бути філіжанка чаю з печивом, чи вівсяна каша. Протипоказані кисломолочні продукти, банани, яйця. Абсолютно протипоказані для донорства хворі на діабет, онкологічні захворювання, гіпертонію, ВІЛ-СНІД, гепатити B ти C", — розповіла Олена Оліщук.

Нагадаємо, у львівській лікарні Святого Миколая медики пересадили шкіру з посмертного донора 17-річному Кирилу Шульзі. Хлопець з Львівщини минулого року потрапив під колеса вантажівки. У нього був струс мозку, перелом, травма коліна. На великій ділянці поверхні ноги відсутня шкіра.