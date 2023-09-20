Проект "Донор Одесса" спас тысячи жизней: сколько одесситов сдали кровь

Брифинг по донорству в Киеве. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

С начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказала куратор проекта "Донор Одесса" Елена Вельможко.

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Проект "Донор Одесса"

Проект "Донор Одесса" был запущен немедленно после начала полномасштабной войны из-за большого спроса на кровь. Благодаря этому проекту информация о потребностях медицинских учреждений быстро распространяется среди местного населения.

"Таким образом полностью обеспечиваем потребности медицинских учреждений. Также благодаря проекту люди узнают, могут ли они стать донорами, или нет. И не тратить свое время и время врачей. Люди приходят на донацию уже подготовлены. Кроме того, мы предотвращаем образование очередей. Также благодаря проекту мы снизили нагрузку на родных, которые могут быть потенциальными донорами. Больной или раненый поступает в больницу, и если ему срочно нужна кровь, всегда есть запасы нужной группы", — рассказала Елена Вельможко.

Количество доноров выросло в полтора раза

Волонтер также добавила, что их команда популяризирует идею донорства и помогает организовывать массовые сдачи крови для работников предприятий, студентов, правоохранителей и других групп населения. Благодаря проекту за все время полномасштабной войны в Одессе осуществлено более 6 тысяч донаций крови.

Елена Олищук, заведующая городским отделением трансфузиологии, призвала больше людей стать донорами. Даже во время войны количество онкобольных, пациентов с гематологическими заболеваниями и рожениц не уменьшилось, и они постоянно нуждаются в переливании крови.

Чтобы стать донором, надо, вопреки предрассудкам, позавтракать — но не жирно и калорийно. Это может быть чашка чая с печеньем, или овсяная каша. Противопоказаны кисломолочные продукты, бананы, яйца. , ВИЧ-СПИД, гепатиты B ты C", — рассказала Елена Олищук.

Напомним, во львовской больнице Святого Николая медики пересадили кожу из посмертного донора 17-летнему Кириллу Шульге. Парень из Львовской области в прошлом году попал под колеса грузовика. У него было сотрясение мозга, перелом, травма колена. На большом участке поверхности ноги отсутствует кожа.