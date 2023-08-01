Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 серпня

Дівчата сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE

Розпочався останній місяць літа. На сьогодні, 1 серпня, синоптики прогнозують в Одесі теплий день без опадів. Втім, на мешканців області чекає дощ з грозами.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер західний 5-10 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 21-22°С

Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.

Вологість — 82%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 25 – 30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

1 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть грози та дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.