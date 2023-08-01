Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 серпня

Непередбачувана погода: що прогнозують синоптики для Одеси та області на сьогодні
1 серпня 2023 06:30
Дівчата сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE
Розпочався останній місяць літа. На сьогодні, 1 серпня, синоптики прогнозують в Одесі теплий день без опадів. Втім, на мешканців області чекає дощ з грозами.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер західний 5-10 м/с.
- Температура вночі 18-20°С, вдень 25-27°С.
- Температура морської води 21-22°С
- Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
- Вологість — 82%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер західний 5-10 м/с.
- Температура вночі 15-20°С, вдень 25 – 30°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
1 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть грози та дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.