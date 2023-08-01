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Непредсказуемая погода: что прогнозируют синоптики для Одессы и области на сегодня

1 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 августа.
Девушки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Начался последний месяц лета. Сегодня, 1 августа, синоптики прогнозируют в Одессе теплый день без осадков. Впрочем, жителей области ожидает дождь с грозами.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер западный 5-10 м/с.
  • Температура ночью 18-20°С, днем ​​25-27°С.
  • Температура морской воды 21-22°С
  • Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
  • Влажность — 82%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер западный 5-10 м/с.
  • Температура ночью 15-20 ° С, днем ​​25 – 30°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

1 августа по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях ожидаются грозы и дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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