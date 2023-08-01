Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 августа.

Непредсказуемая погода: что прогнозируют синоптики для Одессы и области на сегодня
1 августа 2023 06:30
Девушки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE
Начался последний месяц лета. Сегодня, 1 августа, синоптики прогнозируют в Одессе теплый день без осадков. Впрочем, жителей области ожидает дождь с грозами.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер западный 5-10 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 21-22°С
- Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
- Влажность — 82%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер западный 5-10 м/с.
- Температура ночью 15-20 ° С, днем 25 – 30°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
1 августа по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях ожидаются грозы и дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.