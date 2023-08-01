Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 августа.

Девушки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE

Начался последний месяц лета. Сегодня, 1 августа, синоптики прогнозируют в Одессе теплый день без осадков. Впрочем, жителей области ожидает дождь с грозами.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер западный 5-10 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​25-27°С.

Температура морской воды 21-22°С

Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Влажность — 82%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20 ° С, днем ​​25 – 30°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

1 августа по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях ожидаются грозы и дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.