Прогноз погоди в Одесі 29 травня

Одесити на центральній вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують в Одесі та області мінливу хмарність та короткочасний дощ. Протягом дня місцями можлива гроза.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 14-16°С, вдень 22-24°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість повітря — 86%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями короткочасний дощ, вдень гроза.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 21-26°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У понеділок, 29 травня, у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря підніметься максимум до +23 градусів.