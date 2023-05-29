Прогноз погоди в Одесі 29 травня

Непередбачувані примхи природи: якою буде погода в Одесі сьогодні
29 травня 2023 06:30
Одесити на центральній вулиці міста. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують в Одесі та області мінливу хмарність та короткочасний дощ. Протягом дня місцями можлива гроза.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 14-16°С, вдень 22-24°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 86%
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями короткочасний дощ, вдень гроза.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 21-26°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У понеділок, 29 травня, у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря підніметься максимум до +23 градусів.