Прогноз погоды в Одессе 29 мая.

Непредсказуемые капризы природы: какой будет погода в Одессе сегодня
29 мая 2023 06:30
Одесситы на центральной улице города. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют в Одессе и области переменную облачность и кратковременный дождь. В течение дня местами возможна гроза.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 86%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами кратковременный дождь, днем гроза.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
В понедельник, 29 мая, в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градусов.