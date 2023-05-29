Прогноз погоды в Одессе 29 мая.

Одесситы на центральной улице города. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют в Одессе и области переменную облачность и кратковременный дождь. В течение дня местами возможна гроза.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 86%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, днем гроза.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В понедельник, 29 мая, в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градусов.