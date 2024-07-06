Деокупація Бахмута - мер міста про майбутнє

Зруйновані будинки у центрі Бахмута. Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES

Бахмут — це невелике місто знають усі українці. І не тому, що воно одне з найдавніших населених пунктів на сході України, та не завдяки своєму знаменитому Артемівському шампанському. А через важкі бої, які там велися протягом восьми місяців. Сьогодні від міста не залишилося фактично нічого, крім випаленої землі. Проте його мешканці чекають на повернення додому після деокупації.

Про плани на майбутню відбудову журналісти Новини.LIVE поговорили з міським головою Бахмута Олексієм Ревою.

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Втретє окупований

За 452 роки свого існування стародавнє місто-фортеця Бахмут тричі було окуповане. Вперше у часи Другої світової його намагалися привласнити фашисти. А вже за сучасну історію незалежної України на нього двічі нападала Росія. Сьогодні, 6 липня, мала б відзначатися десята річниця звільнення міста від російських загарбників. Проте у 2022 році вони знову напали та знищили Бахмут вщент.

"Вісім років Бахмут і Бахмутська громада, розвивались і його мешканці будували місто щасливих людей. Але війна зруйнувала все — багато хто виїхав, когось вбито. Це страшна трагедія для нашого міста, його мешканців та історії", — розповів міський голова Бахмута Олексій Рева.

Міський голова Бахмута Олексій Рева. Фото: Новини.LIVE

На сьогодні, за оцінками фахівців, місто зруйноване на 95%. Це стосується житлових будинків, комунікацій, підприємств та інфраструктури. Лишилися лише поодинокі будівлі, яких не торкнувся ворожий вогонь.

Виїхали за порятунком

Більша частина бахмутян, тікаючи від війни, розʼїхалася у різні регіони нашої країни. За словами Олексія Реви, понад 45 тисяч людей знайшли прихисток в Одеській, Київській, Дніпропетровській та західних областях України. Вони отримують необхідну допомогу, як від держави, так і від міста, зокрема.

"Ми спілкуємося з громадами, які прийняли наших людей, по всій Україні. Спілкуємося ради того, щоб допомагали мешканцям-переселенцям Бахмута. В цілому всюди поважають переселенців. Кожна громада робить важливе для того, щоб було комфортніше. А Бахмутська міська рада і військова адміністрація зі свого боку вносять зміни до програми соціального захисту населення", — наголосив мер міста.

Мер Бахмута про вимушених переселенців. Фото: Новини.LIVE

Крім того, посадовець додав, що за кордоном близько 80 тисяч мешканців Бахмутської територіальної громади. Люди вже влаштували своє життя в інших країнах, тож наразі не впевнені про повернення.

Програми для внутрішніх переселенців

На сьогодні є дві програми підтримки людей — це програма ВПО та захисників і захисниць України. За цими напрямками люди можуть отримати гуманітарну допомогу або матеріальну виплату на операції, якщо людина має проблеми зі здоровʼям.

"В межах своїх сил і можливостей ми допомагаємо громадянам. На цей рік на їхні потреби виділили додатково 11 мільйонів, аби бахмутяни відчували нашу підтримку. Ми їздимо з командою по всій Україні, спілкуємося з мешканцями, презентуємо наші проєкти, розповідаємо про наші програми і робимо все для того, щоб скоріше закінчилася війна і бахмутяни мали можливість повернутися в рідну домівку", — зазначив Олексій Рева.

Олексій Рева про програми для ВПО. Фото: Новини.LIVE

Також варто зазначити, що по всій Україні працює 12 центрів підтримки бахмутян. У них, за підтримки районних адміністрацій, призначаються додаткові програми для потреб переселенців.

Відбудова Бахмута

Бахмутянам не властиво засмучуватися та чекати "з моря погоди", каже мер міста. Попри те, що сьогодні воно перебуває під російською окупацією, міська адміністрація за підтримки міжнародних партнерів та архітекторів вже розробляє плани відбудови.

"Ми не чекаємо, коли місто буде звільнене Збройними силами України, коли буде звільнено Донбас. Ми паралельно працюємо з міжнародними фондами, донорами, проєктантами, архітекторами", — наголосив мер Бахмута.

Мер міста про відбудову Бахмута. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі вже було презентовано план відбудови першого мікрорайону міста, який назвали "Сталевою мрією". У найближчому майбутньому очікується ще три плани інших мікрорайонів, у розробці яких візьмуть участь і самі бахмутяни.

"Сталева мрія" має загальну назву "місто 15 хвилин", щоб було зручно усім та кожному дістатися до потрібного місця. І так буде й з іншими мікрорайонами. Ми ж йдемо до Європи", — додав Рева.

Презентація проєкту відбудови "Сталева мрія". Фото: Новини.LIVE

Водночас міський голова зазначив, що загалом буде розроблено до десяти таких планів. Однак вони не включатимуть центральну — історичну — частину міста. До неї має бути застосований інший підхід, аби максимально відтворити архітектуру.

Повернення потужностей

До початку війни у Бахмутській громаді працювало понад чверть сотні як українських, так і закордонних підприємств. Серед тих, які відомі кожному мешканцю нашої країни, "Артемсіль" та ArtWinery, які тимчасово переїхали до Одеської області. Станом на сьогодні більшість металургійних та виробничих потужностей готові повернутися до роботи та відбудувати заводи. І вже ведуться відповідні перемовини.

"Всі хочуть повернутися, відбудувати свої підприємства, щоб були робочі міста для наших жителів. І, звичайно, керівництво шампанського заводу сподівається на те, що невдовзі повернеться в Бахмут наша візитівка — Артемівське шампанське", — підсумував Олексій Рева.

Олексій Рева про відновлення потужностей. Фото: Новини.LIVE

Бахмут майже рік давав відсіч ворогу. Його архітектура та рельєф неодноразово зупиняли кремлівського диктатора в "завоюваннях" міста до так званих памʼятних дат росіян. Але в травні 2022 року знищена фортеця все ж таки опинилася у ворожому полоні. Однак усі ми віримо, що вже невдовзі над всіма українськими містами замайорить синьо-жовтий прапор незалежності та свободи.