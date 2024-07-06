Деокупация Бахмута – мэр города о будущем

Разрушенные дома в центре Бахмута. Фото: UKRAINIAN ARMED FORCES

Бахмут — это небольшой город знают все украинцы. И не потому, что он один из древнейших населенных пунктов на востоке Украины, и не благодаря своему знаменитому Артемовскому шампанскому. А из-за тяжелых боев, которые там велись в течение восьми месяцев. Сегодня от города не осталось фактически ничего, кроме выжженной земли. Однако его жители ждут возвращения домой после деоккупации.

О планах на предстоящее восстановление журналисты Новини.LIVE поговорили с городским головой Бахмута Алексеем Ревой.

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Третий раз оккупирован

За 452 года своего существования древний город-крепость Бахмут трижды был оккупирован. Впервые во времена Второй Мировой его пытались присвоить фашисты. А за современную историю независимой Украины на него дважды нападала Россия. Сегодня, 6 июля, должна была отмечаться десятая годовщина освобождения города от российских захватчиков. Однако в 2022 году они снова напали и уничтожили Бахмут до основания.

"Восемь лет Бахмут и Бахмутская громада развивались и его жители строили город счастливых людей. Но война разрушила все — многие уехали, кто-то убит. Это страшная трагедия для нашего города, его жителей и истории", — рассказал городской голова Бахмута Алексей Рева.

Городской голова Бахмута Алексей Рева. Фото: Новини.LIVE

На сегодняшний день, по оценкам специалистов, город разрушен на 95%. Это касается жилых домов, коммуникаций, предприятий и инфраструктуры. Остались лишь одиночные здания, которых не коснулся вражеский огонь.

Выехали за спасением

Большая часть бахмутчан, убегая от войны, разъехалась в разные регионы нашей страны. По словам Алексея Ревы, более 45 тысяч человек нашли убежище в Одесской, Киевской, Днепропетровской и западных областях Украины. Они получают необходимую помощь как от государства, так и от города, в частности.

"Мы общаемся с громадами, которые приняли наших людей, по всей Украине. Общаемся ради того, чтобы помогали жителям-переселенцам Бахмута. В целом повсюду уважают переселенцев. Каждая громада делает все важное для того, чтобы было комфортнее. А Бахмутский городской совет и военная администрация со своей стороны вносят изменения в программу социальной защиты населения", — подчеркнул мэр города.

Мэр Бахмута о вынужденных переселенцах. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, чиновник добавил, что за границей находятся около 80 тысяч жителей Бахмутской территориальной громады. Люди уже устроили свою жизнь в других странах, поэтому пока не уверены в возвращении.

Программы для внутренних переселенцев

На сегодняшний день есть две программы поддержки людей — это программа ВПЛ и защитников и защитниц Украины. По этим направлениям люди могут получить гуманитарную помощь или материальную выплату на операции, если у человека проблемы со здоровьем.

"В пределах своих сил и возможностей мы помогаем гражданам. В этом году на их потребности выделили дополнительно 11 миллионов, чтобы бахмутчане чувствовали нашу поддержку. Мы ездим с командой по всей Украине, общаемся с жителями, презентуем наши проекты, рассказываем о наших программах и делаем все для того, чтобы скорее закончилась война и бахмутчане имели возможность вернуться в родной дом", — отметил Алексей Рева.

Алексей Рева о программах для ВПЛ. Фото: Новини.LIVE

Также следует отметить, что по всей Украине работают 12 центров поддержки бахмутчан. В них при поддержке районных администраций назначаются дополнительные программы для нужд переселенцев.

Восстановление Бахмута

Бахмутчанам не свойственно расстраиваться и ждать "с моря погоды", говорит мэр города. Несмотря на то, что сегодня он находится под российской оккупацией, городская администрация при поддержке международных партнеров и архитекторов уже разрабатывает планы восстановления.

"Мы не ждем, когда город будет освобожден Вооруженными силами Украины, когда будет освобожден Донбасс. Мы параллельно работаем с международными фондами, донорами, проектантами, архитекторами", — подчеркнул мэр Бахмута.

Мэр города о восстановлении Бахмута. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе уже представлен план восстановления первого микрорайона города, который назвали "Стальной мечтой". В ближайшем будущем ожидается еще три плана других микрорайонов, в разработке которых примут участие и сами бахмутяне.

"Стальная мечта" имеет общее название "город 15 минут", чтобы было удобно всем и каждому добраться до нужного места. И так будет и с другими микрорайонами. Мы же идем в Европу", — добавил Рева.

Презентация проекта восстановления "Стальная мечта". Фото: Новини.LIVE

В то же время городской голова отметил, что всего будет разработано до десяти таких планов. Однако они не будут включать центральную — историческую часть города. К ней должны применить другой подход, чтобы по максимуму воспроизвести архитектуру.

Возврат мощностей

До начала войны в Бахмутской громаде работало более четверти сотни как украинских, так и зарубежных предприятий. Среди известных каждому жителю нашей страны — "Артемсоль" и ArtWinery, которые временно переехали в Одесскую область. На сегодняшний день большинство металлургических и производственных мощностей готовы вернуться к работе и отстроить заводы. И уже ведутся соответствующие переговоры.

"Все хотят вернуться, отстроить свои предприятия, чтобы были рабочие места для наших жителей. И, конечно, руководство шампанского завода надеется на то, что вскоре вернется в Бахмут наша визитка — Артемовское шампанское", — подытожил Алексей Рева.

Алексей Рева о восстановлении мощностей. Фото: Новини.LIVE

Бахмут почти год давал отпор врагу. Его архитектура и рельеф неоднократно останавливали кремлевского диктатора в "завоеваниях" города к так называемым памятным датам россиян. Но в мае 2022 года уничтоженная крепость все же оказалась во вражеском плену. Однако все мы верим, что уже вскоре над всеми украинскими городами будет развеваться сине-желтое знамя независимости и свободы.