Непохитні одесити очима фотографа Новини.LIVE
Попри сильний витер, одеситів важко втримати вдома у вихідний день. Що вдень, що ввечері люди прогулювались вулицями міста.
Як одесити відпочивають бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.
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Хтось насолоджувався днем в компанії друзів, хтось вийшов на прогулянку з дітьми. Зігрітись сьогодні допомагали гарячі напої та обійми.
Вечірнє місто змінює свій образ і набуває особливої містичності та таємничості. Вулиці вкриті яскравими вогнями, відблиски яких розтікаються по асфальту, над містом тягнуться зоряні небеса, а у повітрі чути "голос" Одеси.
Фото Новини.LIVE