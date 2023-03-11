Непохитні одесити очима фотографа Новини.LIVE

Як одесити відпочивають у вихідний день

Попри сильний витер, одеситів важко втримати вдома у вихідний день. Що вдень, що ввечері люди прогулювались вулицями міста.

Як одесити відпочивають бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.

Хтось насолоджувався днем в компанії друзів, хтось вийшов на прогулянку з дітьми. Зігрітись сьогодні допомагали гарячі напої та обійми.

Вечірнє місто змінює свій образ і набуває особливої містичності та таємничості. Вулиці вкриті яскравими вогнями, відблиски яких розтікаються по асфальту, над містом тягнуться зоряні небеса, а у повітрі чути "голос" Одеси.

Фото Новини.LIVE