Непреклонные одесситы глазами фотографа Новини.LIVE
Несмотря на сильный вытер, одесситов сложно удержать дома в выходной день. Что днем, что вечером люди гуляли по улицам города.
Как одесситы отдыхают видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.
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Кто-то наслаждался днем в компании друзей, кто-то вышел на прогулку с детьми. Согреться сегодня помогали горячие напитки и объятия.
Вечерний город изменяет свой образ и приобретает особую мистичность и таинственность. Улицы покрыты яркими огнями, блики которых растекаются по асфальту, над городом тянутся звездные небеса, а в воздухе слышен "голос" Одессы.
Фото Новини.LIVE