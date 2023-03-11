Непреклонные одесситы глазами фотографа Новини.LIVE

Как одесситы отдыхают в выходной день

Несмотря на сильный вытер, одесситов сложно удержать дома в выходной день. Что днем, что вечером люди гуляли по улицам города.

Как одесситы отдыхают видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.

Кто-то наслаждался днем в компании друзей, кто-то вышел на прогулку с детьми. Согреться сегодня помогали горячие напитки и объятия.

Вечерний город изменяет свой образ и приобретает особую мистичность и таинственность. Улицы покрыты яркими огнями, блики которых растекаются по асфальту, над городом тянутся звездные небеса, а в воздухе слышен "голос" Одессы.

Фото Новини.LIVE