У Миколаєві працівники ТЦК заробляли на військовозобов'язаних

Правоохоронці затримали працівника ТЦК. Фото: ДБР

У Миколаєві затримали співробітника обласного ТЦК та СП. Слідчі вважають його причетним до схеми заробітку на військовозобов'язаних.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у понеділок, 13 січня.

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Деталі схеми

За даними слідства, двоє працівників ТЦК пропонували допомогу охочим уникнути мобілізації. Вони обіцяли вплинути на лікарів, аби ті ставили хибні діагнози під час проходження ВЛК. Ця послуга коштувала від 4 до 5 тис. доларів. Крім того, за 3 тис. доларів додаткової доплати військові гарантували зняття з військового обліку або надання статусу придатного до служби лише у тилу.

Що загрожує затриманим

Одного з фігурантів затримали під час отримання 4,5 тис. доларів від клієнта. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом та відправили під варту. Військовий може вийти на волю, якщо сплатить 1 млн грн застави. Вирішується питання про повідомлення про підозру другому учаснику схеми.

Зазначимо, що санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні викрили масштабні корупційні схеми, в яких були задіяні посадовці ТЦК, ВЛК та МСЕК. Також у Тернополі судили працівника терцентру. Він взяв хабар у військовозобов'язаного.