В Николаеве работники ТЦК зарабатывали на военнообязанных

Правоохранители задержали работника ТЦК. Фото: ГБР

В Николаеве задержали сотрудника областного ТЦК и СП. Следователи считают его причастным к схеме заработка на военнообязанных.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в понедельник, 13 января.

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Детали схемы

По данным следствия, двое работников ТЦК предлагали помощь желающим избежать мобилизации. Они обещали повлиять на врачей, чтобы те ставили ложные диагнозы при прохождении ВВК. Эта услуга стоила от 4 до 5 тыс. долларов. Кроме того, за 3 тыс. долларов дополнительной доплаты военные гарантировали снятие с воинского учета или предоставление статуса годного к службе только в тылу.

Что грозит задержанным

Одного из фигурантов задержали во время получения 4,5 тыс. долларов от клиента. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и отправили под стражу. Военный может выйти на свободу, если заплатит 1 млн грн залога. Решается вопрос о сообщении о подозрении второму участнику схемы.

Отметим, что санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине разоблачили масштабные коррупционные схемы, в которых были задействованы должностные лица ТЦК, ВВК и МСЭК. Также в Тернополе судили работника терцентра. Он взял взятку у военнообязанного.