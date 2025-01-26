Нерухомість в Одесі дешевшає — рейтинг цін на нерухомість

Чоловік тримає ключі від квартири. Фото ілюстративне: pixabay

Після початку війни у 2022-му році Одеса була на четвертому місці по висоті цін на нерухомість, випереджали її лише Київ, Дніпро та Львів. Тепер наше місто на сьомому, оскільки вартість житла в деяких регіонах підвищилась.

Про це повідомляє агентство нерухомості "Лун".

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Нерухомість в Одесі

Ціни на нерухомість в Одесі за останні три роки зросли лише на 1,1%, з 950 до 960 доларів за квадратний метр. Однокімнатна первинка в нашому місті сьогодні в середньому коштує 42 тисячі доларів, а вторинка — 38. У рейтингу вартості нерухомості наше місто тепер випереджають Чернівці, де вартість житла подорожчала на 33,3%, та Вінниця (22,8%).

Де ціни зросли

Найдорожчою нерухомість виявилася у Львові, де квартири у новобудовах піднялися в ціні на 38,9%. Усе через майже відсутність обстрілів та віддаленість від лінії фронту. Столиця посіла друге місце, оскільки там житло навіть подешевшало на 2,3%. У той час в Ужгороді його вартість зросла на 36,3% за квадратний метр.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, де в Україні найдешевша нерухомість та про ціни на житло у Закарпатті.