Недвижимость в Одессе дешевеет - рейтинг цен на недвижимость - рейтинг цен на недвижимость

Мужчина держит ключи от квартиры. Фото иллюстративное: pixabay

После начала войны в 2022-м году Одесса была на четвертом месте по высоте цен на недвижимость, опережали ее только Киев, Днепр и Львов. Теперь наш город на седьмом, поскольку стоимость жилья в некоторых регионах повысилась.

Об этом сообщает агентство недвижимости "Лун".

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Цены на недвижимость в Одессе за последние три года выросли всего на 1,1%, с 950 до 960 долларов за квадратный метр. Однокомнатная первичка в нашем городе сегодня в среднем стоит 42 тысячи долларов, а вторичка — 38. В рейтинге стоимости недвижимости наш город теперь опережают Черновцы, где стоимость жилья подорожала на 33,3%, и Винница (22,8%).

Где цены выросли

Самой дорогой недвижимость оказалась во Львове, где квартиры в новостройках поднялись в цене на 38,9%. Все из-за почти отсутствия обстрелов и удаленности от линии фронта. Столица заняла второе место, поскольку там жилье даже подешевело на 2,3%. В то время в Ужгороде его стоимость выросла на 36,3% за квадратный метр.

Напомним, недавно мы писали о том, где в Украине самая дешевая недвижимость и о ценах на жилье в Закарпатье.