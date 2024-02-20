Нестача донорської крові в Одесі — хто може допомогти

Людина стала донором крові. Фото: pixabay

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 21 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 2 (+), 3 (-). Громадяни України або ВНЖ/посвідка

(+), (-). Громадяни України або ВНЖ/посвідка Пироговська на 9:00 — групи крові 2(-), 4(-). Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

Людина віком 18-60 років

Вага більше 50 кг

Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)

Трансплантація органів

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.