Вечірні емоції засніженої Одеси через об'єктив Новини.LIVE

Сніг в Одесі протримається ще декілька днів

Не дивлячись на постійні відключення світла та холодній й пусті квартири, одесити продовжують насолоджуватися життям. З ліхтарями, але все одно щасливі містяни вийшли на вечірню прогулянку у парк Горького.

Фотокореспондент Новини.LIVE Юлія Браславська побачила, як розважаються одесити у темному парку.

Світла немає, але це не біда. Одесити з сім'ями та друзями вирушають до засніженого парку. Тут грають у сніжки та звичайно ліплять снігову бабу. Радісна дітвора насолоджується зимовими розвагами. Гарний настрій не може навіть зіпсувати відсутність освітлення у парку. Одесити знають все це тимчасово і Україна скоро переможе