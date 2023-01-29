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Незламна та щаслива: вечірні емоції засніженої Одеси через об'єктив Новини.LIVE

29 січня 2023 20:00
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
Вечірні емоції засніженої Одеси через об'єктив Новини.LIVE
Сніг в Одесі протримається ще декілька днів
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

Не дивлячись на постійні відключення світла та холодній й пусті квартири, одесити продовжують насолоджуватися життям. З ліхтарями, але все одно щасливі містяни вийшли на вечірню прогулянку у парк Горького.

Фотокореспондент Новини.LIVE Юлія Браславська побачила, як розважаються одесити у темному парку. 

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Світла немає, але це не біда. Одесити з сім'ями та друзями вирушають до засніженого парку. Тут грають у сніжки та звичайно ліплять снігову бабу. Радісна дітвора насолоджується зимовими розвагами. Гарний настрій не може навіть зіпсувати відсутність освітлення у парку. Одесити знають все це тимчасово і Україна скоро переможе

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