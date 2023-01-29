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Несокрушимая и счастливая: вечерние эмоции заснеженной Одессы через объектив Новини.LIVE

29 января 2023 20:00
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова
Вечерние эмоции заснеженной Одессы через объектив Новости.LIVE
Снег в Одессе продержится еще несколько дней
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова

Несмотря на постоянные отключения света и холодной и пустой квартиры, одесситы продолжают наслаждаться жизнью. С фонарями, но все равно счастливые горожане вышли на вечернюю прогулку в парк Горького.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела, как развлекаются одесситы в темном парке.

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Света нет, но это не беда. Одесситы с семьями и друзьями отправляются в заснеженный парк. Здесь играют в снежки и обычно лепят снежную бабу. Радостная детвора наслаждается зимними развлечениями. Хорошее настроение даже не может испортить отсутствие освещения в парке. Одесситы знают все это временно и Украина скоро победит

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