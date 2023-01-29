Вечерние эмоции заснеженной Одессы через объектив Новости.LIVE

Снег в Одессе продержится еще несколько дней

Несмотря на постоянные отключения света и холодной и пустой квартиры, одесситы продолжают наслаждаться жизнью. С фонарями, но все равно счастливые горожане вышли на вечернюю прогулку в парк Горького.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела, как развлекаются одесситы в темном парке.

Света нет, но это не беда. Одесситы с семьями и друзьями отправляются в заснеженный парк. Здесь играют в снежки и обычно лепят снежную бабу. Радостная детвора наслаждается зимними развлечениями. Хорошее настроение даже не может испортить отсутствие освещения в парке. Одесситы знают все это временно и Украина скоро победит