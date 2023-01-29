Вечерние эмоции заснеженной Одессы через объектив Новости.LIVE

Несокрушимая и счастливая: вечерние эмоции заснеженной Одессы через объектив Новини.LIVE
Несмотря на постоянные отключения света и холодной и пустой квартиры, одесситы продолжают наслаждаться жизнью. С фонарями, но все равно счастливые горожане вышли на вечернюю прогулку в парк Горького.
Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела, как развлекаются одесситы в темном парке.
-
Армия рф начала наступательные действия на Лиманском направлении, — Генштаб
-
Новак Джокович, отец которого оскандалился с символикой рф, в десятый раз победил на Australian Open
-
Джиган снова убегает: рэпер из Одессы планирует получить гражданство Израиля
-
Американец после перелома спины установил рекорд Гиннеса на девятиметровом одноколесном велосипеде
-
Какие продукты всегда следует покупать замороженными: советы экспертов
-
Какой праздник отмечают 30 января: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Лучше на маршрутке: в понедельник в Одессе не будет работать электротранспорт
-
Зеленский провел заседание Ставки: подробности
-
Пес Патрон будет сотрудничать с monobank: детям понравится
-
Новые Apple Watch Ultra резко подскочат в цене, — СМИ
Света нет, но это не беда. Одесситы с семьями и друзьями отправляются в заснеженный парк. Здесь играют в снежки и обычно лепят снежную бабу. Радостная детвора наслаждается зимними развлечениями. Хорошее настроение даже не может испортить отсутствие освещения в парке. Одесситы знают все это временно и Украина скоро победит