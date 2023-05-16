Ніч "шести Кинджалів": Братчук про масований обстріл України

Винищувач МіГ-31К з ракетою "Кинджал". Фото: росЗМІ

Сьогодні вночі, росіяни запустили по території України 18 ракет. Серед них було шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які вдало збили українські сили ППО.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Ця ніч увійде в новітню історію нашої держави, в історію національно-визвольної боротьби за незалежність як ніч "шести Кинджалів". Принагідно знову дякую силам ППО за таку суперову роботу", — зазначив Сергій Братчук.

Речник Одеської ОВА додав, що сьогодні вночі що на окупованій території Придністров’я пролунав сигнал повітряної тривоги. Втім, місцева влада заявила, що це був збій.

"В Бендерах пролунав сигнал повітряної тривоги. Місцева гауляйтерська влада зразу заявила про те, що це був технічний збій. Однак згадаймо, Брянщину, Курську народну республіку, Білгородську народну республіку, то нічого в житті не буває випадково. На території невизнаного Придністров’я тренуються та звикають", — додав Сергій Братчук.

Масований обстріл України

Українська протиповітряна оборона збила усі 18 ракет, якими російські окупанти завдали удару у ніч проти 16 травня. Також були ліквідовані усі дев’ять безпілотників, які залетіли в повітряний простір України.

Крім того, російські окупанти з початку травня суттєво змінили характер і підхід до ракетних атак української столиці. Зараз вони комплексно підходять до питання ураження визначених для себе цілей.