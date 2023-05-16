Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ніч "шести Кинджалів": Братчук про масований обстріл України arrow

Ніч "шести Кинджалів": Братчук про масований обстріл України

16 травня 2023 12:05
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ніч "шести Кинджалів": Братчук про масований обстріл України
Винищувач МіГ-31К з ракетою "Кинджал". Фото: росЗМІ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні вночі, росіяни запустили по території України 18 ракет. Серед них було  шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які вдало збили українські сили ППО. 

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Читайте також:

"Ця ніч увійде в новітню історію нашої держави, в історію національно-визвольної боротьби за незалежність як ніч "шести Кинджалів". Принагідно знову дякую силам ППО за таку суперову роботу", — зазначив Сергій Братчук. 

Речник Одеської ОВА додав, що сьогодні вночі що на окупованій території Придністров’я пролунав сигнал повітряної тривоги. Втім, місцева влада заявила, що це був збій. 

"В Бендерах пролунав сигнал повітряної тривоги. Місцева гауляйтерська влада зразу заявила про те, що це був технічний збій. Однак згадаймо, Брянщину, Курську народну республіку, Білгородську народну республіку, то нічого в житті не буває випадково. На території невизнаного Придністров’я тренуються та звикають", — додав Сергій Братчук. 

Масований обстріл України

Українська протиповітряна оборона збила усі 18 ракет, якими російські окупанти завдали удару у ніч проти 16 травня. Також були ліквідовані усі дев’ять безпілотників, які залетіли в повітряний простір України.

Крім того, російські окупанти з початку травня суттєво змінили характер і підхід до ракетних атак української столиці. Зараз вони комплексно підходять до питання ураження визначених для себе цілей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB