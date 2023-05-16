Ночь "шести Кинжалов": Братчук о массированном обстреле Украины

Истребитель МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Фото: росСМИ

Сегодня ночью россияне запустили по территории Украины 18 ракет. Среди них было шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые удачно сбили украинские силы ПВО.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Эта ночь войдет в новейшую историю нашего государства, в историю национально-освободительной борьбы за независимость как ночь "шести Кинжалов". По случаю вновь благодарю сил ПВО за такую суперовую работу", — отметил Сергей Братчук.

Представитель Одесской ОВА добавил, что сегодня ночью на оккупированной территории Приднестровья раздался сигнал воздушной тревоги. Впрочем, местные власти заявили, что это был сбой.

"В Бендерах раздался сигнал воздушной тревоги. Местные гауляйтерские власти сразу заявили, что это был технический сбой. Однако вспомним, Брянщину, Курскую народную республику, Белгородскую народную республику, ничего в жизни не бывает случайно. На территории непризнанного Приднестровья тренируются и привыкают", — добавил Сергей Братчук.

Массированный обстрел Украины

Украинская противовоздушная оборона сбила все 18 ракет, которыми российские оккупанты нанесли удар в ночь на 16 мая. Также были ликвидированы все девять беспилотников, залетевших в воздушное пространство Украины.

Кроме того, российские оккупанты с начала мая существенно изменили характер и подход к ракетным атакам украинской столицы. Сейчас они комплексно подходят к вопросу о поражении определенных для себя целей.