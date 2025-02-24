Наслідки атаки на Одеський район

Дрон у небі. Фото ілюстративне: Вікка

Вночі Росія знову атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджена як припортова, так і цивільна інфраструктура регіону.

Про це повідомляє голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

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Наслідки атаки

У передмісті Одеси осколками дрона пошкоджено припортову інфраструктуру, скління та дах приватного будинку, а також декілька легкових автомобілів. Загиблих та постраждалих через атаку немає. Над ліквідацією наслідків удару працюють всі відповідні служби.

Нагадаю, тривогу в регіоні вчора оголосили близько десятої години вечора, вона тривала до 22.30.

Попередження про тривогу. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про сумний рекорд Шахедів. А також про уламки дрона, який впав на Київ.