Наслідки атаки на Одеський район

Нічна атака на Одещину — які наслідки
Вночі Росія знову атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Пошкоджена як припортова, так і цивільна інфраструктура регіону.
Про це повідомляє голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.
Наслідки атаки
У передмісті Одеси осколками дрона пошкоджено припортову інфраструктуру, скління та дах приватного будинку, а також декілька легкових автомобілів. Загиблих та постраждалих через атаку немає. Над ліквідацією наслідків удару працюють всі відповідні служби.
Нагадаю, тривогу в регіоні вчора оголосили близько десятої години вечора, вона тривала до 22.30.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про сумний рекорд Шахедів. А також про уламки дрона, який впав на Київ.
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