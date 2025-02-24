Последствия атаки на Одесский район

Ночная атака на Одесчину — какие последствия
Ночью Россия снова атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Повреждена как припортовая, так и гражданская инфраструктура региона.
Об этом сообщает глава Одесской военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
В пригороде Одессы осколками дрона повреждена припортовая инфраструктура, остекление и крыша частного дома, а также несколько легковых автомобилей. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Над ликвидацией последствий удара работают все соответствующие службы.
Напомню, тревогу в регионе вчера объявили около десяти часов вечера и продолжалась до 22.30.
Напомним, недавно мы писали о печальном рекорде Шахедов. А также об обломках дрона, который упал на Киев.
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