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Ночная атака на Одесчину — какие последствия

24 февраля 2025 09:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Последствия атаки на Одесский район
Дрон в небе. Фото иллюстративное: Вікка
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ночью Россия снова атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Повреждена как припортовая, так и гражданская инфраструктура региона.

Об этом сообщает глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

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Последствия атаки

В пригороде Одессы осколками дрона повреждена припортовая инфраструктура, остекление и крыша частного дома, а также несколько легковых автомобилей. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Над ликвидацией последствий удара работают все соответствующие службы.

Напомню, тревогу в регионе вчера объявили около десяти часов вечера и продолжалась до 22.30.

Нічна атака на Одещину — наслідки - фото 1
Предупреждение о тревоге. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о печальном рекорде Шахедов. А также об обломках дрона, который упал на Киев.

Одесса обстрелы Новости Одессы инфраструктура война в Украине
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