Головна Одеса Нічна атака на Одещину — перші дані про наслідки

Нічна атака на Одещину — перші дані про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 09:12
Атака «Шахедами» на Одещину — влучання та збиті дрони
Рятувальники гасять пожежу на місці однієї із атак на Одещині. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Сьогодні вночі, 6 жовтня, Росія знову атакувала Одещину дронами-камікадзе. Попри ефективну роботу сил ППО, зафіксовано влучання. На місці виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Олег Кіпер повідомив, що в ніч на понеділок російські війська вкотре застосували дрони-камікадзе типу "Shahed" проти цивільної інфраструктури області. Один із безпілотників влучив по території промислового об’єкта. На місці виникла пожежа, яку оперативно загасили підрозділи ДСНС. На щастя, постраждалих немає. Масштабних руйнувань також не зафіксовано.

Робота ВМС

Під час цієї ж атаки сили та засоби Військово-Морських Сил ЗС України збили чотири ворожі дрони-камікадзе "Shahed-136".

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ДСНС показали кадри наслідків атаки на Харків. Також ми писали, що росіяни вдарили по відділенню "Нової пошти" на Донеччині.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
