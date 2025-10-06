Видео
Главная Одесса Ночная атака на Одесчину — первые данные о последствиях

Ночная атака на Одесчину — первые данные о последствиях

Дата публикации 6 октября 2025 09:12
Атака "Шахедами" в Одесской области - попадания и сбитые дроны
Спасатели тушат пожар на месте одной из атак в Одесской области. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Сегодня ночью, 6 октября, Россия снова атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, зафиксировано попадание. На месте возник пожар.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

Олег Кипер сообщил, что в ночь на понедельник российские войска в очередной раз применили дроны-камикадзе типа Shahed против гражданской инфраструктуры области. Один из беспилотников попал по территории промышленного объекта. На месте возник пожар, который оперативно потушили подразделения ГСЧС. К счастью, пострадавших нет. Масштабных разрушений также не зафиксировано.

Работа ВМС

Во время этой же атаки силы и средства Военно-Морских сил ВС Украины сбили четыре вражеских дрона-камикадзе Shahed-136.

"Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", — говорится в сообщении.

Напомним, в ГСЧС показали кадры последствий атаки на Харьков. Также мы писали, что россияне ударили по отделению "Новой почты" в Донецкой области.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
