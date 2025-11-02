Атака дронів на Одещину: загинули двоє, є поранені

Пожежа після російської атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Уночі 2 листопада російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ударів у Ізмаїльському районі спалахнули вантажівки, є загиблі та поранені. Попри роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Правоохоронці розслідують воєнний злочин РФ.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Вночі 2 листопада завдали чергового удару по Одеській області. Безпілотники атакували Ізмаїльський район, спричинивши пожежу на автостоянці, де стояли вантажні автомобілі. Вогонь охопив п’ять машин, пожежу оперативно загасили рятувальники. За попередньою інформацією, загинули двоє цивільних. Ще троє людей постраждали — серед них 42-річний чоловік, якого госпіталізували з термічними опіками, його стан середньої тяжкості. Двом іншим потерпілим допомогу надали на місці. Особи загиблих встановлюють. До ліквідації наслідків залучались 3 одиниці техніки та 11 рятувальників, від місцевої пожежної команди — 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

Згоріла автівка на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вогнеборець на місці пожежі. Фото: ДСНС Одещини

На місці працюють рятувальники, поліція та прокурори, які документують наслідки атаки. За фактом обстрілу розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Вантажівка, яка згоріла через атаку. Фото: Одеська обласна прокуратура

