Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ночная атака в Одесской области — первые фото последствий

Ночная атака в Одесской области — первые фото последствий

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 09:22
обновлено: 09:23
Атака дронов в Одесской области: погибли двое, есть раненые
Пожар после российской атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью 2 ноября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов в Измаильском районе загорелись грузовики, есть погибшие и раненые. Несмотря на работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Правоохранители расследуют военное преступление РФ.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

Ночью, 2 ноября нанесли очередной удар по Одесской области. Беспилотники атаковали Измаильский район, вызвав пожар на автостоянке, где стояли грузовые автомобили. Огонь охватил пять машин, пожар оперативно потушили спасатели. По предварительной информации, погибли двое гражданских. Еще три человека пострадали — среди них 42-летний мужчина, которого госпитализировали с термическими ожогами, его состояние средней тяжести. Двум другим пострадавшим помощь оказали на месте. Личности погибших устанавливаются. К ликвидации последствий привлекались 3 единицы техники и 11 спасателей, от местной пожарной команды — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Вночі росіяни обстріляи Одещину
Сгоревшая машина в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура
Вночі росіяни обстріляи Одещину
Огнеборец на месте пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

На месте работают спасатели, полиция и прокуроры, которые документируют последствия атаки. По факту обстрела начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Вночі росіяни обстріляи Одещину
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области
Вночі росіяни обстріляи Одещину
Грузовик, который сгорел из-за атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, мы сообщали, что россияне обстреляли Днепропетровскую область — есть погибшие и раненые. Также мы писали, что в результате атаки в Сумах нет света.

Одесса пожар Одесская область Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации