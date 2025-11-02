Атака дронов в Одесской области: погибли двое, есть раненые

Пожар после российской атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью 2 ноября российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов в Измаильском районе загорелись грузовики, есть погибшие и раненые. Несмотря на работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Правоохранители расследуют военное преступление РФ.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Ночью, 2 ноября нанесли очередной удар по Одесской области. Беспилотники атаковали Измаильский район, вызвав пожар на автостоянке, где стояли грузовые автомобили. Огонь охватил пять машин, пожар оперативно потушили спасатели. По предварительной информации, погибли двое гражданских. Еще три человека пострадали — среди них 42-летний мужчина, которого госпитализировали с термическими ожогами, его состояние средней тяжести. Двум другим пострадавшим помощь оказали на месте. Личности погибших устанавливаются. К ликвидации последствий привлекались 3 единицы техники и 11 спасателей, от местной пожарной команды — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Сгоревшая машина в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Огнеборец на месте пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

На месте работают спасатели, полиция и прокуроры, которые документируют последствия атаки. По факту обстрела начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Грузовик, который сгорел из-за атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

