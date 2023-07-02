Одещину вночі було атаковано "Калібрами"

Російський ракетоносій. Фото: Міноборони РФ

Сьогодні вночі ворог вкотре атакував Одещину з моря. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Ракетну атаку ворог спрямував по Одещині та Миколаївщині. 3 "Калібри" сили протиповітряної оборони знищили над морем. Влучань не допущено", — йдеться у повідомленні.

Також вночі над Миколаївщиною знищили два ударних дрони типу "Shahed-136".

Кількість ракетоносіїв

Після нічної атаки росіяни збільшили кількість ракетоносіїв на чергуванні. Це може свідчити про підготовку до масованої атаки.

"Додано до двох підводних, які чергували з ночі, один надводний ракетоносій. У цьому випадку загальний залп "Калібрів" збільшився до 16", — в марафоні "Єдині новини" повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

Додамо, за минулу добу Сили оборони ліквідували майже 800 російських загарбників. Окрім того, окупанти масово втрачають свої танки, артустановки та БпЛА.