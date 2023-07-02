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Ночная атака на Одесчину: что известно

2 июля 2023 10:15
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Одещина ночью была атакована "Калибрами"
Российский ракетоноситель. Фото: Минобороны РФ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня ночью враг раз атаковал Одесчину с моря. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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По заявлению военных, силам ПВО удалось обезвредить все воздушные цели, летевшие на южные регионы.

"Ракетную атаку враг направил по Одесчине и Николаевщине. 3 "Калибры" силы противовоздушной обороны уничтожили над морем. Попадания не допущены", — говорится в сообщении.

Также ночью над Николаевщиной уничтожили два ударных дрона типа "Shahed-136".

Количество ракетоносителей

После ночной атаки россияне увеличили количество ракетоносителей на дежурстве. Это может свидетельствовать о подготовке к массированной атаке.

"Добавлен к двум подводным, которые дежурили с ночи, один надводный ракетоноситель. В этом случае общий залп "Калибров" увеличился до 16", — в марафоне "Единые новости" сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Напомним, что в течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали почти 800 российских захватчиков. Кроме того, оккупанты массово теряют свои танки, артустановки и БпЛА.

 

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