Одещина ночью была атакована "Калибрами"

Российский ракетоноситель. Фото: Минобороны РФ

Сегодня ночью враг раз атаковал Одесчину с моря. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Ракетную атаку враг направил по Одесчине и Николаевщине. 3 "Калибры" силы противовоздушной обороны уничтожили над морем. Попадания не допущены", — говорится в сообщении.

Также ночью над Николаевщиной уничтожили два ударных дрона типа "Shahed-136".

Количество ракетоносителей

После ночной атаки россияне увеличили количество ракетоносителей на дежурстве. Это может свидетельствовать о подготовке к массированной атаке.

"Добавлен к двум подводным, которые дежурили с ночи, один надводный ракетоноситель. В этом случае общий залп "Калибров" увеличился до 16", — в марафоне "Единые новости" сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Напомним, что в течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали почти 800 российских захватчиков. Кроме того, оккупанты массово теряют свои танки, артустановки и БпЛА.