Головна Одеса Нічна атака на Одещину — що відомо про наслідки

Нічна атака на Одещину — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 09:18
Атака дронами на Одещину — ППО збила п’ять Shahed-136
Рятувальник гасить пожежу після однієї з атак. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

У ніч на 8 жовтня, російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. У небі над регіоном сили ППО збили кілька ворожих дронів, запобігши масштабним руйнуванням. Однак є пошкодження будівель.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

Вночі росіяни здійснили чергову атаку дронами-камікадзе по Одеському району. Зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено скління адмінбудівлі та господарське приміщення. Через вибухову хвилю виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють прокурори спільно зі співробітниками поліції та СБУ. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Відбиття атаки

До відбиття атаки залучалися зокрема підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Вони збили п’ять дронів типу "Shahed-136". Завдяки злагодженій роботі ППО вдалося уникнути серйозних наслідків.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, що вночі російські окупанти атакували Черкаси, пролунала серія вибухів. Також ми повідомляли, що на Чернігіщині РФ влучила в об'єкт критичної інфраструктури.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
