Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ночная атака на Одесчину — что известно о последствиях

Ночная атака на Одесчину — что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 09:18
Атака дронами в Одесской области - ПВО сбила пять Shahed-136
Спасатель тушит пожар после одной из атак. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В ночь на 8 октября, российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В небе над регионом силы ПВО сбили несколько вражеских дронов, предотвратив масштабные разрушения. Однако есть повреждения зданий.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

Ночью россияне совершили очередную атаку дронами-камикадзе по Одесскому району. Зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждено остекление админздания и хозяйственное помещение. Из-за взрывной волны возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и СБУ. Правоохранители начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Отражение атаки

К отражению атаки привлекались в частности подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Они сбили пять дронов типа "Shahed-136". Благодаря слаженной работе ПВО удалось избежать серьезных последствий.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", — говорится в сообщении.

Напомним, мы писали, что ночью российские оккупанты атаковали Черкассы, прозвучала серия взрывов. Также мы сообщали, что на Черниговщине РФ попала в объект критической инфраструктуры.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака Шахед
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации