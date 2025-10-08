Атака дронами в Одесской области - ПВО сбила пять Shahed-136

Ночная атака на Одесчину — что известно о последствиях
В ночь на 8 октября, российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В небе над регионом силы ПВО сбили несколько вражеских дронов, предотвратив масштабные разрушения. Однако есть повреждения зданий.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
Ночью россияне совершили очередную атаку дронами-камикадзе по Одесскому району. Зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждено остекление админздания и хозяйственное помещение. Из-за взрывной волны возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и СБУ. Правоохранители начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Отражение атаки
К отражению атаки привлекались в частности подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Они сбили пять дронов типа "Shahed-136". Благодаря слаженной работе ПВО удалось избежать серьезных последствий.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", — говорится в сообщении.
