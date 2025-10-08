Атака дронами в Одесской области - ПВО сбила пять Shahed-136

Спасатель тушит пожар после одной из атак. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

В ночь на 8 октября, российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В небе над регионом силы ПВО сбили несколько вражеских дронов, предотвратив масштабные разрушения. Однако есть повреждения зданий.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

Ночью россияне совершили очередную атаку дронами-камикадзе по Одесскому району. Зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждено остекление админздания и хозяйственное помещение. Из-за взрывной волны возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и СБУ. Правоохранители начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Отражение атаки

К отражению атаки привлекались в частности подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Они сбили пять дронов типа "Shahed-136". Благодаря слаженной работе ПВО удалось избежать серьезных последствий.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", — говорится в сообщении.

Напомним, мы писали, что ночью российские оккупанты атаковали Черкассы, прозвучала серия взрывов. Также мы сообщали, что на Черниговщине РФ попала в объект критической инфраструктуры.