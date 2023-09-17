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Нічна атака на південь Одещини: скільки цілей знищено

17 вересня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нічна атака на південь Одещини
Наслідки атаки на Одещину. Фото: Сили оборони півдня
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В ніч на 17 вересня ворог вкотре здійснив комбіновану атаку на Одеську область. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити у повітрі більшість цілей, проте є й влучання.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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За інформацією військових, окупанти застосували як безпілотні літальні апарати типу "Shahed-131/136", так і ракети повітряного базування з літаків стратегічної авіації.

Скільки цілей знищено 

Відомо, що над півднем було ліквідовано 6 ударних дронів, а саме: 4 — над Миколаївщиною та 2 — над Одещиною. Також в повітряному просторі Одеської області знищили 5 ракет Х-101/Х-555.

"Ворог продовжує зосереджений терор сільськогосподарської інфраструктури. Влучанням пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини", — йдеться у повідомленні Сил оборони півдня. 

Інформація від Повітряних Сил

За інформацією речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ракети влучили виключно по цивільній інфраструктурі на півдні.

"Південь Одещини — знову там основний акцент удару зосереджений. Цього разу не лише безпілотники, а й крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555, або ж Х-55, з дев'яти літаків стратегічної авіації з району Енгельса були випущені. На жаль, не всі збито, але знищено шість крилатих ракет. Решта влучили по Одещині, є ураження по одному з аграрних підприємств. Знову українське зерно в епіцентрі подій. Саме туди цілив ворог. Зараз працює ДСНС, наслідки уточнюються, чи є постраждалі", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, у більшості областей країни було оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА та балістики. 

Також ми писали, що вчора, 16 вересня, російські окупанти вдарили "Іскандерами" по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки РФ утворилася семиметрова вирва. До того ж ворог обстріляв Куп'янський район.

 

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