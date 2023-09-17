Ночная атака на юг Одесщины

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Силы обороны юга

В ночь на 17 сентября враг в очередной раз совершил комбинированную атаку на Одесскую область. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить в воздухе большинство целей, однако есть и попадание.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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По информации военных, оккупанты применили как беспилотные летательные аппараты типа "Shahed-131/136", так и ракеты воздушного базирования с самолетов стратегической авиации.

Сколько целей уничтожено

Известно, что над югом было ликвидировано 6 ударных дронов, а именно: 4 — над Николаевщиной, и 2 — над Одесчиной. Также в воздушном пространстве Одесской области уничтожено 5 ракет Х-101/Х-555.

"Враг продолжает сосредоточенный террор сельскохозяйственной инфраструктуры. Попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесчины", — говорится в сообщении Сил обороны юга.

Информация от Воздушных Сил

По информации спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ракеты попали исключительно по гражданской инфраструктуре на юге.

"Юг Одесчины — опять там основной акцент удара сосредоточен. На этот раз не только беспилотники, но и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555 или Х-55 из девяти самолетов стратегической авиации из района Энгельса были выпущены. К сожалению, не все сбиты, но уничтожены шесть крылатых ракет. Остальные попали по Одесчине, есть поражение по одному из аграрных предприятий. Снова украинское зерно в эпицентре событий. Именно туда целил враг. Сейчас работает ГСЧС, последствия уточняются, есть ли пострадавшие", — сказал Игнат.

Напомним, сегодня, 17 сентября, в большинстве областей страны была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА и баллистики.

Также мы писали, что вчера, 16 сентября, российские оокупанты ударили "Искандерами" по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки РФ образовалась семиметровая воронка. К тому же, враг обстрелял Купянский район.