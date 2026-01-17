Атака РФ по енергетиці Одещини: наслідки удару

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Росія вночі знову атакувала Одеську область. Удар прийшовся на один з енергетичних об’єктів регіону, внаслідок нападу виникла пожежа.

Про це у суботу, 17 січня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Пожежа після ворожої атаки

За даними ДСНС, унаслідок удару зайнялася будівля з майном, а також було пошкоджено автотранспорт. Полум’я швидко поширювалося, тому до гасіння залучили значні сили.

На місці працювали 10 одиниць техніки та понад 30 рятувальників. Пожежу повністю ліквідували. Загиблих і постраждалих немає.

Постраждав енергетичний об'єкт

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що удар був черговим цинічним обстрілом енергетичної інфраструктури регіону. Він підтвердив пошкодження на одному з об’єктів і зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків атаки.

"Триває ліквідація наслідків. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі", — написав Олег Кіпер.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Повітряна тривога в Одесі: чи були удари

Водночас очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що вночі в області лунала повітряна тривога, однак без прямої загрози для Одеси.

"Дякуємо нашим Силам оборони. Міські служби працюють у штатному режимі. Соціальний транспорт курсує за графіком вихідного дня", — написав Сергій Лисак.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі. Також ми писали, що росіяни за ніч атакували Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.