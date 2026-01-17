Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нічна атака по енергетиці Одещини — що зруйнували росіяни

Нічна атака по енергетиці Одещини — що зруйнували росіяни

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 09:12
Атака РФ по енергетиці Одещини: наслідки удару
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Росія вночі знову атакувала Одеську область. Удар прийшовся на один з енергетичних об’єктів регіону, внаслідок нападу виникла пожежа.

Про це у суботу, 17 січня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Пожежа після ворожої атаки

За даними ДСНС, унаслідок удару зайнялася будівля з майном, а також було пошкоджено автотранспорт. Полум’я швидко поширювалося, тому до гасіння залучили значні сили.

На місці працювали 10 одиниць техніки та понад 30 рятувальників. Пожежу повністю ліквідували. Загиблих і постраждалих немає.

Постраждав енергетичний об'єкт

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що удар був черговим цинічним обстрілом енергетичної інфраструктури регіону. Він підтвердив пошкодження на одному з об’єктів і зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків атаки. 

"Триває ліквідація наслідків. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі", — написав Олег Кіпер.

Нічна атака по енергетиці Одещини — що зруйнували росіяни - фото 1
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Повітряна тривога в Одесі: чи були удари

Водночас очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що вночі в області лунала повітряна тривога, однак без прямої загрози для Одеси.

"Дякуємо нашим Силам оборони. Міські служби працюють у штатному режимі. Соціальний транспорт курсує за графіком вихідного дня", — написав Сергій Лисак.

Нічна атака по енергетиці Одещини — що зруйнували росіяни - фото 2
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі. Також ми писали, що росіяни за ніч атакували Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони енергосистема
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації