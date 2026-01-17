Видео
Главная Одесса Ночная атака по энергетике Одесчины — что разрушили россияне

Ночная атака по энергетике Одесчины — что разрушили россияне

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 09:12
Атака РФ по энергетике Одесской области: последствия удара
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Россия ночью снова атаковала Одесскую область. Удар пришелся на один из энергетических объектов региона, в результате нападения возник пожар.

Об этом в субботу, 17 января, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Пожар после вражеской атаки

По данным ГСЧС, в результате удара загорелось здание с имуществом, а также был поврежден автотранспорт. Пламя быстро распространялось, поэтому к тушению привлекли значительные силы.

На месте работали 10 единиц техники и более 30 спасателей. Пожар полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

Пострадал энергетический объект

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что удар был очередным циничным обстрелом энергетической инфраструктуры региона. Он подтвердил повреждения на одном из объектов и отметил, что сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.

"Продолжается ликвидация последствий. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме", — написал Олег Кипер.

Нічна атака по енергетиці Одещини — що зруйнували росіяни - фото 1
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Воздушная тревога в Одессе: были ли удары

В то же время глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что ночью в области звучала воздушная тревога, однако без прямой угрозы для Одессы.

"Спасибо нашим Силам обороны. Городские службы работают в штатном режиме. Социальный транспорт курсирует по графику выходного дня", — написал Сергей Лысак.

Нічна атака по енергетиці Одещини — що зруйнували росіяни - фото 2
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, ночью российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Запорожье. Также мы писали, что россияне за ночь атаковали Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
