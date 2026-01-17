Атака РФ по энергетике Одесской области: последствия удара

Ночная атака по энергетике Одесчины — что разрушили россияне
Россия ночью снова атаковала Одесскую область. Удар пришелся на один из энергетических объектов региона, в результате нападения возник пожар.
Об этом в субботу, 17 января, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар после вражеской атаки
По данным ГСЧС, в результате удара загорелось здание с имуществом, а также был поврежден автотранспорт. Пламя быстро распространялось, поэтому к тушению привлекли значительные силы.
На месте работали 10 единиц техники и более 30 спасателей. Пожар полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.
Пострадал энергетический объект
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что удар был очередным циничным обстрелом энергетической инфраструктуры региона. Он подтвердил повреждения на одном из объектов и отметил, что сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.
"Продолжается ликвидация последствий. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме", — написал Олег Кипер.
Воздушная тревога в Одессе: были ли удары
В то же время глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что ночью в области звучала воздушная тревога, однако без прямой угрозы для Одессы.
"Спасибо нашим Силам обороны. Городские службы работают в штатном режиме. Социальный транспорт курсирует по графику выходного дня", — написал Сергей Лысак.
Напомним, ночью российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Запорожье. Также мы писали, что россияне за ночь атаковали Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Читайте Новини.LIVE!