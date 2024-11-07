Вночі РФ обстріляла Одесу — наслідки, фото

Нічна атака росіян на Одесу — є постраждалий, фото
У ніч на 7 листопада РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки, постраждала людина.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки атаки
Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку у Хаджибейському районі, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.
Легкі тілесні ушкодження отримав 30-річний чоловік — йому надали медичну допомогу на місці.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.
Як розповів журналістам Новини.LIVE заступник міського голови Олександр Філатов, за оперативною інформацією постраждали 40 квартир.
"Наші служби обходять помешкання, закривають плівкою вікна і записують громадян, щоб вони спускались до розгорнутого оперативного штабу для отримання матеріальної допомоги", — сказав чиновник.
Нічний бій
Повітряну тривогу в області оголосили о 1:58. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників курсом на Чорноморськ та Одесу. Відбій тривоги пролунав о 2:16.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ є руйнування, пожежі, поранена людина. Раніше росіяни завдали удару по Запоріжжю.
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