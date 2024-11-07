Вночі РФ обстріляла Одесу — наслідки, фото

Пошкоджений росіянами будинок. Фото: Одеська ОВА

У ніч на 7 листопада РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки, постраждала людина.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки атаки

Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку у Хаджибейському районі, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

Пошкоджене росіянами авто. Фото: Одеська ОВА

Пошкоджені росіянами автівки. Фото: Одеська ОВА

Легкі тілесні ушкодження отримав 30-річний чоловік — йому надали медичну допомогу на місці.

Пошкоджений росіянами будинок. Фото: Одеська мерія

Пошкоджений росіянами будинок. Фото: Одеська мерія

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.

Пошкоджений росіянами будинок. Фото: Одеська мерія

Як розповів журналістам Новини.LIVE заступник міського голови Олександр Філатов, за оперативною інформацією постраждали 40 квартир.

"Наші служби обходять помешкання, закривають плівкою вікна і записують громадян, щоб вони спускались до розгорнутого оперативного штабу для отримання матеріальної допомоги", — сказав чиновник.

Нічний бій

Повітряну тривогу в області оголосили о 1:58. Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників курсом на Чорноморськ та Одесу. Відбій тривоги пролунав о 2:16.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Київ є руйнування, пожежі, поранена людина. Раніше росіяни завдали удару по Запоріжжю.