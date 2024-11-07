Ночью РФ обстреляла Одессу — последствия, фото

Поврежденный россиянами дом. Фото: Одесская ОВА

В ночь на 7 ноября РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате падения обломков повреждены жилые дома, пострадал человек.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия атаки

Из-за падения обломков поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома в Хаджибейском районе, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек.

Поврежденное россиянами авто. Фото: Одесская ОВА

Поврежденные россиянами автомобили. Фото: Одесская ОВА

Легкие телесные повреждения получил 30-летний мужчина — ему оказали медицинскую помощь на месте.

Поврежденный россиянами дом. Фото: Одесская мэрия

Поврежденный россиянами дом. Фото: Одесская мэрия

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.

Поврежденный россиянами дом. Фото: Одесская мэрия

Ночной бой

Воздушная тревога в области была объявлена в 1:58. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных беспилотников курсом на Черноморск и Одессу. Отбой тревоги раздался в 2:16.

Напомним, в результате ночной атаки на Киев есть разрушения, пожары, ранен человек. Ранее россияне нанесли удар по Запорожью.