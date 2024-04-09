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Нічна атака "шахедів" по Одещині — в ОВА розповіли про наслідки

9 квітня 2024 08:36
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Козюк Тетяна
редактор
Нічна атака "шахедів" по Одещині — в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілу. Фото архівне: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники черговий раз атакували Одещину ударними безпілотниками сьогодні вночі, 9 квітня. Сили протиповітряної оборони збили один дрон. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. 

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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"Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками Наші сили ППО знищили один дрон", — написав Кіпер, говорячи про атаку на Одещину та результати роботи ППО. 

Він додав, що уламок збитого "шахеда" впав у Одеському районі. Внаслідок цього пошкоджене приватне домоволодіння, також обірвало лінію електропередач. На щастя, мирні люди не постраждали. 

"Ворог підступний, тож вкотре закликаю оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття", — закликав Кіпер. 

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.  

Крім того, російські війська продовжують щоденно обстрілювати Харків. У зв'язку із цим Володимир Зеленський закликав партнерів надати ППО для захисту Харкова.

Одеса
війна
росіяни
обстріли
окупанти
ППО
війна в Україні

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