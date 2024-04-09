Нічна атака "шахедів" по Одещині — в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки обстрілу. Фото архівне: ДСНС

Російські загарбники черговий раз атакували Одещину ударними безпілотниками сьогодні вночі, 9 квітня. Сили протиповітряної оборони збили один дрон. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками Наші сили ППО знищили один дрон", — написав Кіпер, говорячи про атаку на Одещину та результати роботи ППО.

Він додав, що уламок збитого "шахеда" впав у Одеському районі. Внаслідок цього пошкоджене приватне домоволодіння, також обірвало лінію електропередач. На щастя, мирні люди не постраждали.

"Ворог підступний, тож вкотре закликаю оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття", — закликав Кіпер.

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.

Крім того, російські війська продовжують щоденно обстрілювати Харків. У зв'язку із цим Володимир Зеленський закликав партнерів надати ППО для захисту Харкова.