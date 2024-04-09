Ночная атака "шахедов" по Одесской области — в ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрелов. Фото архивное: ГСЧС

Российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками ночью, 9 апреля. Силы противовоздушной обороны сбили один дрон. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Атака по Одесской области 9 апреля

"Ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками Наши силы ПВО уничтожили один дрон", — написал Кипер, говоря об атаке на Одесскую область и результатах работы ПВО.

Он добавил, что обломок сбитого "шахеда" упал в Одесском районе. В результате повреждено частное домовладение, также оборвало линию электропередач. К счастью, мирные люди не пострадали.

"Враг коварен, поэтому еще раз призываю оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие", — призвал Кипер.

Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все враждебные БПЛА.

Кроме того, российские войска продолжают ежедневно обстреливать Харьков . В связи с этим Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить ПВО для защиты Харькова.