Нічна атака "Шахедів": знищено 14 безпілотників

Окупанти атакували Україну з південного напрямку

Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". 14 ворожих цілей було знищено.

Про це йдетьсся в повідомленні Повітряних Сил Збройних Сил України у Telegram.

Читайте також:

Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно, з району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів".

Ми ж нагадуємо, що ні в якому разі не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО. Пам'ятайте, що матеріали такого роду, викладені вами у мережу, можуть нашкодити нашій державі. Зокрема, розсекретити позиції ППО.

Нагадаємо, ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну. Ізраїльський уряд затвердив експортні ліцензії двом великим оборонним концернам "Ельбіт" та "Рафаель" на постачання в Україну антидронових систем. Ці фірми — одні з найбільших у світі виробників БпЛА та засобів протидії такій зброї.