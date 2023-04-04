Ночная атака "Шахедов": уничтожено 14 беспилотников

Оккупанты атаковали Украину с южного направления

Ночью 4 апреля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". 14 вражеских целей были уничтожены.

Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Telegram.

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В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 14 "шахедов".

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Напомним, израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину. Израильское правительство утвердило экспортные лицензии двум крупным оборонным концернам "Эльбит" и "Рафаэль" на поставку в Украину антидроновых систем. Эти фирмы – одни из крупнейших в мире производителей БПЛА и средств противодействия такому оружию.