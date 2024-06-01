Нічна масована атака — скільки цілей знищили над Одещиною

Ударні дрони в небі. Фото ілюстративне: фотоколаж

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота тривала понад три години. Над Одещиною було знищено два ударних БпЛА.

Про це повідомили у ПК "Південь".

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Знищені дрони та ракети. Фото: ПК "Південь"

Знищення дронів над південними регіонами України

За інформацією військових, загалом на півдні України протиповітряною обороною було збито п’ять крилатих ракет на Дніпропетровщині, зокрема: чотири Х-101/Х-555 та одну "Іскандер-К". А також знищено 23 ударних безпілотники типу "Shahed-136/131": по 8 на Миколаївщині та Херсонщині, 5 на Дніпропетровщині та 2 на Одещині.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, у ніч з 31 травня на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль.

Також ми писали, що росіяни влучили у три об'єкти критичної інфраструктури у Львові, на одному із них постраждало четверо осіб.

Додамо, одразу чотири російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 1 червня. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, окупанти продовжують їх тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.