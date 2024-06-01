Ночная массированная атака — сколько целей уничтожили над Одесчиной
В ночь на 1 июня российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа продолжалась более трех часов. Над Одесчиной были уничтожены два ударных БпЛА.
Об этом сообщили в ВК "Юг".
Уничтожение дронов над южными регионами Украины
По информации военных, всего на юге Украины противовоздушной обороной было сбито пять крылатых ракет на Днепропетровщине, в том числе четыре Х-101/Х-555 и одну "Искандер-К". А также уничтожены 23 ударных беспилотника типа "Shahed-136/131": по 8 на Николаевщине и Херсонщине, 5 на Днепропетровщине и 2 на Одесчине.
Ночная атака на Украину
Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель.
Также мы писали, что россияне попали в три объекта критической инфраструктуры во Львове, на одном из них пострадали четыре человека.
Добавим, сразу четыре российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море сегодня утром, 1 июня. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются в территориальных водах водоема, оккупанты продолжают их держать в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.
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