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Нічні обстріли Одещини: в ОВА розповіли про наслідки

13 вересня 2023 07:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Нічні обстріли Одещини: в ОВА розповіли про наслідки
Пожежник бореться з загорянням внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники вчергове атакували південь Одеської області ударними дронами. Внаслідок цього є руйнування і постраждалі.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

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"Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури", — повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

За його словами, наразі триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.

На цю мить відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Повідомлення ОВА про атаки РФ
Повідомлення ОВА про атаки РФ. Фото: Скриншот

Ранеші ми розповідали, що сьогодні, 13 вересня, після першої години ночі моніторингові канали повідомили про сильні вибухи в Одеській області. Гучно було в районі Рені. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.

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