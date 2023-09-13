Нічні обстріли Одещини: в ОВА розповіли про наслідки

Пожежник бореться з загорянням внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Російські загарбники вчергове атакували південь Одеської області ударними дронами. Внаслідок цього є руйнування і постраждалі.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

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"Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району. На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури", — повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

За його словами, наразі триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу.

На цю мить відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Повідомлення ОВА про атаки РФ. Фото: Скриншот

Ранеші ми розповідали, що сьогодні, 13 вересня, після першої години ночі моніторингові канали повідомили про сильні вибухи в Одеській області. Гучно було в районі Рені. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.