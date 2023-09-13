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Ночные обстрелы Одесской области: в ОВА рассказали о последствиях

13 сентября 2023 07:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ночные обстрелы Одесской области: в ОВА рассказали о последствиях
Пожарный борется с возгоранием в результате обстрела. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики в очередной раз атаковали юг Одесской области ударными дронами. В результате есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

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"Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры", — сообщил глава ОВА Олег Кипер.

По его словам, сейчас идет ликвидация последствий. Спасатели ликвидируют пожар.

В данный момент известно о 6 пострадавших гражданских лицах. Три человека в тяжелом состоянии и трое в состоянии средней тяжести доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Сообщение ОВА об атаках РФ
Уведомление ОВА об атаках РФ. Фото: Скриншот

Ранее мы рассказывали, что сегодня, 13 сентября, после часу ночи мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах в Одесской области. Громко было в районе Рени. По предварительным данным, в регионе сработало наше ПВО.

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