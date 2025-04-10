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Нічний обстріл Миколаєва — є постраждалі (фото)

10 квітня 2025 09:33
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Наслідки атаки на Миколаїв (фото)
Постраждалий будинок з неба. Фото: Миколаївська ОВА
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Вночі проти 10 квітня близько ворог атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, є постраждалі.

Про це повідомляє очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

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Постраждалі від атаки

Через шахедну атаку поранено 10 осіб. Наразі 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Іншим потерпілим допомога надана амбулаторно. 

Наслідки атаки

В результаті атаки окрім житлових будинків були пошткоджені три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Також виникли пожежі в квартирах, які оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

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Постраждалий будинок. Фото: Миколаївська ОВА
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Вибите скло. Фото: Миколаївська ОВА
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Спалене авто. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївська область

Ворог двічі атакував дронами типу FPV та далекобійною артилерією Куцурубську громаду. В результаті у селі Дмитрівка Миколаївського району був також пошкоджен багатоквартирний будинок. 

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Розбиті хвилею балкони. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, нещодавно ми писали про китайського полоненого. А також про ситуацію з СЗЧ в армії.

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